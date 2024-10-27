Військові КНДР в Україні: чи можуть вони вплинути на ситуацію на фронті

Чи можуть військові КНДР вплинути на ситуацію на фронті — все залежить від того, який це саме формат участі. Поки немає жодних даних, що це можуть бути повноцінні самостійні бойові угруповання північнокорейських військ зі своєю технікою, які підуть на якийсь напрямок.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади “Рубіж” Максим Таран.

За його словами, лише така участь могла б мати стратегічне значення.

“В іншому випадку, якщо це просто бійці, якими будуть “затикати дири”, як і іншими іноземними найманцями, це матиме лише ефект відтягування часу. Тобто, не матиме стратегічного чи навіть тактичного значення в результаті війни, але при цьому, це все рівно бойові одиниці, які вміють стріляти, будуть вбивати наших воїнів. Тому, як не крути, хорошого в цьому поки немає”, — каже військовий.

Підрозділи його бригади на різних напрямках ще не зустрічали військових КНДР.

“Тому з упевненістю говорити щось про це не можу. Але, зважаючи на те, що є вже багато джерел інформації у наших партнерів, які це підтверджують на різних рівнях, — цілком імовірно, що десь на території Росії вони вже є”, — розповів Максим Таран.

Нагадаємо, тисячі північнокорейських військових вже прибули до Росії. Попри це, у Кремля виникне багато проблем, і навряд чи вони зможуть стратегічно підсилити російську армію, вважає британський політолог Марк Галеотті.

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