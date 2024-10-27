Північнокорейські війська не стануть тріумфом для Путіна в Україні - The Times

Війська КНДР можуть вступити в бій уже на цих вихідних.

Тисячі північнокорейських військових вже прибули до Росії. Попри це, у Кремля виникне багато проблем, і навряд чи вони зможуть стратегічно підсилити російську армію.

Про це пише аналітик The Times, британський політолог Марк Галеотті.

Рівень військових КНДР далекий від західних спецпризначенців, наприклад, британських морських піхотинців.

"Звісно, вони більш "спеціальні", ніж більшість звичайних солдатів Корейської народної армії, і вважаються фізично міцними, дисциплінованими та добре навченими. Однак у них немає реального бойового досвіду, а це вкрай важливо на війні", - зазначає Галеотті.

Однак, розгортання їх безпосередньо в бою також буде проблематичним.

"Хоча більшість північнокорейців трохи розмовляють російською, ризик непорозуміння і дружнього вогню буде значним. Пхеньян також буде стурбований ризиком дезертирства до України", - вважає він.

Все залежить і від того, скільки північнокорейських солдатів доєднаються до російської армії.

"Навіть якщо це буде 12 000 солдатів - росіяни втрачають стільки людей за кожні десять днів боїв. Тож "це не змінить основної арифметики війни", - вказано в повідомленні.

Раніше видання The Telegraph назвало причини, чому КНДР вирішила вступити у війну Росії проти України.

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