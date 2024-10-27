Ізраїльський удар завдав шкоди виробництву балістичних ракет в Ірані – ЗМІ

За даними ізраїльських джерел, внаслідок удару було пошкоджено або знищено складне обладнання для виробництва твердого ракетного палива.

Ізраїльський удар у відповідь по Ірану зруйнував важливий об'єкт іранської програми з виробництва балістичних ракет.

Про це пише Axios з посиланням на три джерела в Ізраїлі.

"Знищення обладнання завдає серйозної шкоди здатності Ірану відновити свої ракетні запаси та може стримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю", – пише видання.

За даними ізраїльських джерел, внаслідок удару були пошкоджені або знищені 12 "планетарних змішувачів", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності, що складають основну частину ракетного арсеналу Ірану. Це складне технологічне обладнання, яке Іран не має можливості виробляти самостійно і змушений купувати в Китаї. Для відновлення цього обладнання Ірану знадобиться щонайменше рік.

Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що удар Ізраїлю підірвав ракетні можливості Ірану. Попри те, що Іран зараз має великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела стверджують, що підрив виробництва змусить Тегеран обмежити постачання зброї своїм поплічникам, таким як ліванська "Хезболла" та єменські хусити.

Джерела також повідомили, що в результаті атаки було вражено чотири батареї ППО С-300, які були розташовані у стратегічно важливих локаціях і захищали столицю, а також ядерні та енергетичні об’єкти Ірану.

Водночас Іран заявив, що в результаті атаки ізраїльської авіації з повітряного простору Іраку кілька радіолокаційних систем "зазнали незначних ушкоджень" і будуть відновлені найближчим часом. Про будь-які пошкодження заводів з виробництва ракет або безпілотників в заяві не згадується.

Але за інформацією джерел, ізраїльські ВПС атакували фабрику з виробництва дронів і завдали "символічного удару" по об'єкту в місті Парчин, який у минулому використовувався для досліджень і розробки ядерної зброї.

Нагадаємо, у Тегерані заявили про серію потужних вибухів в ніч проти 26 жовтня. Своєю чергою ЦАХАЛ повідомив про завдавання ударів по військових обʼєктах на території Ірану.

Читайте також: