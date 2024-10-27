РФ вночі випустила 80 "Шахедів": де лунали вибухи в Україні

Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

У ніч проти 27 жовтня 2024 року Росія знову влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 80-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.

Раніше повідомлялося, що у напрямку Києва знищено близько десятка дронів. Повітряна тривога тривала понад три години.

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