ЗС РФ атакували безпілотниками Київ: перші деталі

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі ворог намагався завдати чергового удару по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала майже три з половиною години.

Про це повідомили у КМВА.

"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

У КМВА нагадали, що цілями окупантів залишають цивільна інфраструктури, обʼєкти ППО, і найперше - постійний, безперервний терор цивільного населення.

Нагадаємо, 25 жовтня російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва внаслідок чого загинула дівчинка 2009 року народження.

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