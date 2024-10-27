Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗС РФ атакували безпілотниками Київ: перші деталі

ЗС РФ атакували безпілотниками Київ: перші деталі

У столиці працювала ППО / Фото: Associated Press

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі ворог намагався завдати чергового удару по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала майже три з половиною години.

Про це повідомили у КМВА.

"Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників противника. Всі дрони були знешкоджені на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано. 

У КМВА нагадали, що цілями окупантів залишають цивільна інфраструктури, обʼєкти ППО,  і найперше - постійний, безперервний терор цивільного населення.

Нагадаємо, 25 жовтня російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва внаслідок чого загинула дівчинка 2009 року народження. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація