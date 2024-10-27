О четвертій годині ранку годинники були переведені на годину назад.

У ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час.

О четвертій годині ранку стрілки годинників були переведені на годину назад.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Верховна Рада України проголосувала про скасування переведення годинників і цей раз має бути останнім.

Однак, президент Володимир Зеленський поки утримується від підписання даного закону, при чому термін ветування для закону вже минув.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чому науковці вважають недоцільним переведення годинників.

Крім того, ми раніше інформували, що через переведення годинників в Україні поїзди "Укрзалізниці" від 27 жовтня курсуватимуть за новим часом.

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