В Україні переводять годинники: як курсуватимуть поїзди

Через переведення годинників в Україні поїзди "Укрзалізниці" від 27 жовтня курсуватимуть за новим часом.

Про це повідомили в компанії 26 жовтня.

В "Укрзалізниці" зауважили, що в ніч проти 27 жовтня слід буде перевести стрілки годинників на годину назад.

Сучасні ґаджети переводять годинники автоматично. А про механічні – доведеться подбати самим.⠀

"І не спізніться на потяг! Адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, в Україні щороку переходили на зимовий час в останню неділю жовтня. Цього року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 треба перевести стрілки годинників на годину назад. Тобто, якщо це було 04:00 то стане 03:00. Таким чином, з'явиться одна "зайва" година для сну.

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