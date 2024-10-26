В Украине переводят часы: как будут курсировать поезда

Современные гаджеты переводят часы автоматически. А о механических – придется позаботиться самим.

Из-за перевода часов в Украине поезда "Укрзализныци" с 27 октября будут курсировать по новому времени.

Об этом сообщили в компании 26 октября.

В "Укрзализныце" отметили, что в ночь на 27 октября нужно будет перевести стрелки часов на час назад.

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Современные гаджеты переводят часы автоматически. А о механических – придется позаботиться самим.⠀

"И не опоздайте на поезд! Ведь в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах", — отметили в компании.

Напомним, в Украине каждый год переходили на зимнее время в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 27 октября. Ровно в 04:00 нужно перевести стрелки часов на час назад. То есть если это было 04:00, то станет 03:00. Таким образом, появится один "лишний" час для сна.

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