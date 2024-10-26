В Украину идут прохлада и мокрый снег: синоптик назвала точные даты

В Украине продолжает господствовать поле повышенного давления, поэтому существенных изменений погоды в ближайшее время не предвидится. Однако в начале ноября погодные условия изменятся.

Об этом "Фактам ICTV" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

В понедельник на западе и юго-западе страны будет до +18°C.

"Если говорить о 29-30 октября, то там также без осадков и температура будет держаться тех же показателей", — отметила она.

В четверг, 31 октября, будет кратковременно смена синоптических процессов: через восточные и северо-восточные области может пройти атмосферный фронт с осадками. Но уже в пятницу в Украине будет снова преобладать поле высокого давления, поэтому осадков не предполагается.

3 ноября будет дождь — с переходом в мокрый снег.

4 ноября на большей части территории Украины прогнозируется небольшой мокрый снег, на юге с дождем.

Далее будет идти постепенное понижение температуры ночью от 0 до -5, а днем до +1-6. На юге страны ночью прогнозируется +1-7, а днем +4-9.

"На следующие выходные могут поступать атмосферные фронты с северо-запада. Они будут охватывать большую площадь территории, поэтому снижение температуры будет более ощутимым", — подчеркнула Наталья Птуха.

Ранее синоптики дали прогноз до конца месяца. Больше об этом читайте в новости.

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