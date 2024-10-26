До України йдуть прохолода та мокрий сніг: синоптикиня назвала точні дати

В Україні продовжує панувати поле підвищеного тиску, тому істотних змін погоди найближчим часом не передбачається. Однак на початку листопада погодні умови зміняться.

Про це "Фактам ICTV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

У понеділок на заході та південному заході країни буде навіть до +18°C.

"Якщо говорити про 29-30 жовтня, то там також без опадів і температура буде триматися тих самих показників", - зазначила вона.

У четвер, 31 жовтня, буде короткотривала зміна синоптичних процесів: через східні та північно-східні області може пройти атмосферний фронт з опадами. Але вже в п’ятницю в Україні знову переважатиме поле високого тиску, тому опадів не передбачається.

3 листопада дощитиме - з переходом у мокрий сніг.

А 4 листопада на більшій частині території України прогнозується невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

Далі йтиме поступове зниження температури вночі від 0 до -5, а вдень до +1-6. На півдні країни вночі прогнозується +1-7, а вдень +4-9.

"На наступні вихідні можуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони будуть охоплювати більшу площу території, тому зниження температури буде більш відчутне", – наголосила Наталя Птуха.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця місяця. Більше про це читайте у новині.

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