Антициклон накриє Україну: що чекати від погоди найближчим часом

До України йде новий антициклон Xelat, а синоптики знову дивують прогнозами погоди.

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Коли будуть найтепліші дні

Синоптик Ігор Кібальчич каже, що погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. І найтеплішими після 23 та 24 жовтня, будуть дні від 28 до 31 жовтня.

Синоптикиня Наталка Птуха зазначала, що не виключено, що від 20-х чисел жовтня температура підвищуватиметься й заморозки відступатимуть. Трохи зміниться й конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша повітряна маса надійде до території нашої держави.

Також Птуха висловила сподівання, що принаймні буде без заморозків, або якщо й будуть, лише на поверхні ґрунту й досить локально. Водночас синоптикиня додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати.

Втім, +20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на півдні ще може пригріти до +18.

Коли очікується пік тепла

А от в останні дні жовтня, приблизно від 28 числа, варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку.

В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане нестійкою. Пройдуть дощі, у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів.

Що буде у листопаді

Вже у п'ятницю, 1 листопада, теплі атмосферні маси поширяться майже на всю територію України, окрім крайнього заходу - Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. Водночас на півдні очікується аномально тепла погода - на Миколаївщині до +22, на Одещині - +20, в центральних областях - до +18. Прохолодніше буде у Києві та в східному і північному регіоні - до +16 градусів. Опадів не очікується. Схожа ситуація буде і 2 листопада.

Якою буде зима

Метеорологиня Віра Балабух вже надала прогноз, якою може бути зима 2024-2025 років. Заходи холодного повітря та морози, звісно, будуть, але загалом зима може видатись трохи теплішою за норму. Повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала Наталія Птуха. Вона зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

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