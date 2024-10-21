До України суне аномальне тепло – 26 градусів: кому і коли пощастить (відео)

Де саме можна буде спостерігати літнє тепло наприкінці осені – в ексклюзиві TSN.UA.

До України повернеться тепло! Синоптики заговорили про аномально теплий початок листопада. Кажуть, українці ще зможуть побачити на стовпчику термометра +20 градусів, а місцями і всі +25! Де саме можна буде спостерігати літнє тепло наприкінці осені – в ексклюзиві TSN.UA.

Аномально теплий листопад

Останній місяць осені вразить українців несподіваною погодою - початок місяця виявиться аномально теплим. 31 жовтня і 1 листопада на більшій території України очікується до +22 градусів. Про це свідчить довгостроковий прогноз метеоресурсу Ventusky.

"Так, хвиля теплого повітря почне заходити на територію України в кінці жовтня – 31 жовтня на півдні та південному сході очікується підвищення температури до +22 градусів, в Криму – літні +26. Опадів не прогнозується. Теплий атмосферний фронт накриє більшу частину України, окрім західних областей. У четвер, 31 жовтня, очікується до +22 в Миколаєві, до +20 – в Одесі, Кривому Розі, на кілька градусів нижче буде у Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві", – йдеться у прогнозі.

Погода на початку листопада обіція порадувати українців / Колаж ТСН.ua

У п'ятницю, 1 листопада, теплі атмосферні маси поширяться майже на всю територію України, окрім крайнього заходу – Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. Водночас на півдні очікується аномально тепла погода – на Миколаївщині до +22, на Одещині – +20, в центральних областях – до +18. Прохолодніше буде у Києві та в східному і північному регіоні – до +16 градусів. Опадів не очікується. Схожа ситуація буде і 2 листопада.

У суботу, 2 листопада, на всій території України очікується тепла і суха погода – від +11 до +16, найтепліше буде на Закарпатті – +19 з позначкою "+".

Синоптики обіцяють українцям до +26 градусів / Колаж ТСН.ua

Зима в Україні

А якою ж буде зима цього року в Україні – питання, яке цікавить кожного українця. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, Віри Балабух, антициклон спричинить аномальну погоду в Україні – зима цього року очікується теплою.

Яка температура буде зимою?

За словами Віри Балабух, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря.

Що вдягати, аби не мерзнути?

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я України. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше.

Глобальне потепління

Ми добре пам’ятаємо, яким спекотним видалось літо цього року, тож не дивно, що синоптики попереджають і про теплу зиму. Клімат в Україні та світі суттєво змінюється. Впродовж останніх років кліматологи повідомляли про рекордні посухи. Зокрема, ними відзначився 2023-тій, пише The Washington Post, посилаючись на доповідь метеорологічного агентства. Льодовики за останні п'ять десятиліть втратили найбільшу кількість маси. А це може суттєво загрожувати водній стабільності для мільйонів людей, згідно зі звітом метеорологічного агентства.

Генеральна секретарка агентства заявила, що підвищення температури частково призвело до того, що гідрологічний цикл став "більш хаотичним і непередбачуваним" у такий спосіб, що може виробляти "або занадто багато, або занадто мало води" як через посухи, так і через повені.

Найспекотніший рік

У минулому році світ зіткнувся з найспекотнішим роком за всю історію спостережень. І літо цього року також було найспекотнішим літом за всю історію – з’явилися попереджувальні знаки про можливий новий річний рекорд у 2024 році.

У звіті йдеться, що південь Сполучених Штатів, Центральна Америка та країни Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Перу та Уругвай, зіткнулися з широкомасштабною посухою та "найнижчим рівнем води, який коли-небудь спостерігався в Амазонці та озері Тітікака", на кордоні між Перу та Болівією.

Даних за 2024 рік ще немає, але в агентстві заявили, що надзвичайно спекотне літо, "дуже ймовірно", призведе до низького стоку річок цього року, і "в багатьох частинах світу ми очікуємо більшого дефіциту води".

Раніше ТСН.ua розповідав, як розрахувати, скільки потрібно дров, щоб пережити зиму: все дуже просто.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОСІНЬ ТІКАЄ - ЛІТО ПОВЕРТАЄТЬСЯ! УКРАЇНУ НАКРИЄ АНОМАЛЬНЕ ТЕПЛО! Погода вас здивує!

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