Коли в Києві дадуть тепло до квартир?: що відомо

Що з цього приводу кажуть у столичній адміністрації.
В Києві оголосили про початок опалювального сезону, але до житлових будинків тепло поки не дали.
Кияни зігріваються у квартирах, як можуть – кутаються в ковдри, кладуть під ковдри пластикові пляшки з гарячою водою та чекають, коли батареї будуть теплими.
Тиждень підключають тепло
Нагадаємо, що опалювальний сезон розпочався в Києві тиждень тому. Від 14 жовтня у столиці почали підключати до тепла лікарні, школи, дитячі садки та заклади соціальної сфери міста.
А ось житлові будинки за тиждень, що минув, не підключали.
Багатьох мешканців цікавить запитання: коли ж дадуть тепло до житлових багатоповерхівок?
В опалювальний сезон втрутилася природа
Зазвичай до житлових будинків опалення подають, щойно середньодобова температура повітря опускається нижче +8°С протягом трьох діб і має тенденцію до зниження. І в Києві дійсно трималася відповідна температура від 17 до 20 жовтня.
Але синоптики прогнозують, що температура повітря найближчі декілька днів перевищуватиме +9 градусів. Відповідно комунальні служби можуть не поспішати з підключенням тепла, бо ж це реальний шанс заощадити ресурси.
Хто вже в Києві з теплом
У КМДА кажуть, що від 14 жовтня до тепла в Києві вже підключили понад тисячу будівель соціальної сфери.
"З них: 341 школу, 402 дитячі садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників", – пояснюють ТСН.ua у столичній мерії.
Коли увімкнуть тепло в будинках
У КМДА додають, що житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8°С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.
Тобто розраховувати, що найближчим часом у квартирах будуть гарячі радіатори, не варто, адже тепла погода триматиметься на вулиці декілька днів.
У КМДА це підтверджують і додають: "Орієнтуємося на погоду".
Раніше ТСН.ua розповідав, як розрахувати, скільки потрібно дров, щоб пережити зиму: все дуже просто.
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