Коли в Києві дадуть тепло до квартир?: що відомо

Що з цього приводу кажуть у столичній адміністрації.

В Києві оголосили про початок опалювального сезону, але до житлових будинків тепло поки не дали.

Кияни зігріваються у квартирах, як можуть – кутаються в ковдри, кладуть під ковдри пластикові пляшки з гарячою водою та чекають, коли батареї будуть теплими.

Тиждень підключають тепло

Нагадаємо, що опалювальний сезон розпочався в Києві тиждень тому. Від 14 жовтня у столиці почали підключати до тепла лікарні, школи, дитячі садки та заклади соціальної сфери міста.

А ось житлові будинки за тиждень, що минув, не підключали.

Багатьох мешканців цікавить запитання: коли ж дадуть тепло до житлових багатоповерхівок?

В опалювальний сезон втрутилася природа

Зазвичай до житлових будинків опалення подають, щойно середньодобова температура повітря опускається нижче +8°С протягом трьох діб і має тенденцію до зниження. І в Києві дійсно трималася відповідна температура від 17 до 20 жовтня.

Але синоптики прогнозують, що температура повітря найближчі декілька днів перевищуватиме +9 градусів. Відповідно комунальні служби можуть не поспішати з підключенням тепла, бо ж це реальний шанс заощадити ресурси.

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Хто вже в Києві з теплом

У КМДА кажуть, що від 14 жовтня до тепла в Києві вже підключили понад тисячу будівель соціальної сфери.

"З них: 341 школу, 402 дитячі садочки, 209 лікувальних закладів, 99 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку та 1 навчальний заклад. Ці установи підключають за індивідуальними заявками керівників", – пояснюють ТСН.ua у столичній мерії.

Коли увімкнуть тепло в будинках

У КМДА додають, що житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8°С протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Тобто розраховувати, що найближчим часом у квартирах будуть гарячі радіатори, не варто, адже тепла погода триматиметься на вулиці декілька днів.

У КМДА це підтверджують і додають: "Орієнтуємося на погоду".

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