Когда в Киеве дадут тепло в квартиры?: что известно

Что на этот счет говорят в столичной администрации.

В Киеве объявили о начале отопительного сезона, но в жилые дома тепло пока не дали.

Киевляне согреваются в квартирах, как могут – кутаются в одеяла, кладут под них пластиковые бутылки с горячей водой и ждут, когда батареи будут теплыми.

Неделю подключают тепло

Напомним, что отопительный сезон начался в Киеве неделю назад. С 14 октября в столице начали подключать к теплу больницы, школы, детские сады и заведения социальной сферы города.

А вот жилые дома за неделю, которая уже прошла, не подключили.

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В отопительный сезон вмешалась природа

Обычно в жилые дома отопление подают, как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С в течение трех суток и имеет тенденцию к понижению. И в Киеве действительно держалась такая температура с 17 по 20 октября.

Но синоптики прогнозируют, что температура воздуха в ближайшие несколько дней будет превышать +9 градусов. Соответственно, коммунальные службы могут не торопиться с подключением тепла. Ведь это реальный шанс сэкономить ресурсы.

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Кто уже в Киеве с теплом

В КГГА говорят, что с 14 октября к теплу в Киеве уже подключили более тысячи зданий социальной сферы.

"Из них: 341 школу, 402 детских сада, 209 лечебных учреждений, 99 административных зданий и учреждений социально-бытового направления и 1 учебное заведение. Эти учреждения подключают по индивидуальным заявкам руководителей", — объясняют ТСН.ua в столичной мэрии.

Когда включат тепло в домах

В КГГА добавляют, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет тенденция существенного похолодания.

То есть рассчитывать, что в ближайшее время в квартирах будут горячие радиаторы не стоит, ведь теплая погода будет держаться на улице несколько дней.

В КГГА это подтверждают и добавляют: "Ориентируемся на погоду".

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