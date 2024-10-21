У Судані збили вантажний літак Іл-76 із росіянами на борту (відео)

В Мережі вже поширили відео й фото з місця падіння літака. На них видно документи, серед яких паспорт РФ.

У понеділок, 21 жовтня, в Судані було збито вантажний літак, в якому перебували росіяни.

Про це повідомило посольство РФ у Судані.

Літак впав у регіоні Дарфурі, де нині тривають бої між регулярною армією та воєнізованою організацією "Сили швидкого реагування" (RSF). Росіяни з'ясовують усі обставини події.

Тим часом у Мережі публікують відео збитого літака.

У Судані збили вантажний літак із росіянами на борту

Як пише російський Телеграм-канал Mash, один із загиблих – головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов. Він раніше був засновником закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Пілот".

Другим росіянином, який перебував на борту збитого Іл-76, був авіаінженер з Башкирії. Точна кількість постраждалих і загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 становить 5 осіб.

Як повідомляло видання Sudan War Monitor, бійці RSF, ймовірно, помилково збили Іл-76 близько 4 години ранку за місцевим часом, прийнявши його за бомбардувальник суданських військових.

Раніше видання WSJ написало статтю, що українські спецпризначенці воюють у Судані проти повстанців і формувань РФ.

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