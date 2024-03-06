Українські спецпризначенці воюють в Судані проти повстанців та формувань РФ – WSJ

Повідомляється, що в Судані звернулися по допомогу до Зеленського після того, як ця держава негласно постачала Україні зброю 2022 року.

Українські спецпризначенці беруть участь у бойових діях в Судані проти повстанців та російських формувань. Цей факт – частина стратегії, яка спрямована на підрив військових та економічних операцій Росії за кордоном.

Про це у своєму матеріалі повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, голова суверенної ради республіки Судан Абдель Фаттах аль-Бурган звернувся по допомогу до президента України Володимира Зеленського після того, як ця африканська держава 2022 року негласно постачала Києву зброю.

Видання посилається на кількох українських солдатів-учасників операції, які розповіли, що через кілька тижнів після виклику спецпризначенці висадилися в Судані і почали бойові дії, щоб витіснити сили повстанців зі столиці – Хартума.

"Лінія фронту у війні між Україною та Росією тепер простягається до Африки", – зазначається у матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом / Фото: Офіс президента України

Водночас автори статті звернули увагу, що "ця операція пов'язана зі значним політичним ризиком у момент, коли підтримка України з боку Заходу коливається".

"У Судані Україна втручається у внутрішній конфлікт у чужій країні, де загинули десятки тисяч мирних жителів, а США заявляють, що обидві сторони скоїли воєнні злочини. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що будь-яка країна, яка надає матеріальну підтримку, "несе відповідальність за розпалювання звірств проти суданського народу", – йдеться в публікації.

Що каже Буданов про війська в Судані

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі виданню відмовився сказати, чи відправлялися війська до Судану, водночас виклав обґрунтування такої відправки.

"Війна – це ризикована справа. Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там", – сказав Буданов.

Видання інформує, що українські військові також почали навчати суданських солдатів деяким з тих тактик, які допомогли їм стримувати більшу російську армію. Зокрема, йдеться про використання безпілотників.

За інформацією WSJ, українці допомогли передати в лютому до Судану турецькі безпілотники Bayraktar TB2, здатні завдавати високоточних авіаударів.

Читайте провідні новини дня:

"Вплив України все ще відчувається в Судані. За останні тижні сили Бургана відновили контроль над значною частиною Омдурману – це їхній перший значний прорив у конфлікті. Експерти пов'язують ці успіхи значною мірою з точними ударами безпілотників, а також розгортанням елітних підрозділів суданської армії. Нещодавно Київ також відправив до Порт-Судану партію пшеничного борошна, яка прибула минулого тижня", – йдеться в публікації.

Автори статті вказали, що для України відправлення військ до Африки є новою сміливою авантюрою – частиною стратегії, спрямованої на підрив військових і та економічних операцій РФ за кордоном, аби зробити війну дорожчою для Москви і позиціонувати себе як оплот проти російських вторгнень, зокрема в регіонах, де Захід не бажає брати безпосередню участь.

Нагадаємо, в лютому видання Kyiv Post повідомило, що в Судані бійці ГУР взяли в полон бойовиків ПВК "Вагнер". Журналісти також опублікували відео допиту.

Читайте також: