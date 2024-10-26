Дві країни ЄС відмовились підтримати обхід вето Угорщини: про що йдеться

Франція та Німеччина стурбовані через пропозицію Європейського Союзу, яка має на меті обійти вето Угорщини. Це вето блокує понад 6 мільярдів євро (6,6 мільярда доларів США) допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Європейська служба зовнішніх дій запропонувала можливість для держав-членів вносити добровільні внески до Європейського фонду миру, який фінансує військове обладнання. Це дозволить у майбутньому фінансувати фонд на основі згоди вкладників, а не за принципом одностайності.

Однак деякі держави-члени, зокрема Франція та Німеччина, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може загрожувати майбутньому Європейського фонду миру (EPF) як інструмента зовнішньої політики. Наразі EPF спирається на обов'язкові внески, які визначаються економічною вагою кожної держави-члена, і вимагає одностайності для виплат.

В деяких країнах для добровільних внесків може знадобитися схвалення національних парламентів, що ускладнить ситуацію. Уряди Франції та Німеччини не коментують це питання. Угорщина вже понад рік блокує виплати Україні, змушуючи інші держави-члени шукати альтернативи. Неясно, чи буде достатня підтримка для добровільного плану, оскільки він може вимагати одностайності всіх 27 держав-членів.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не має шансів на вступ до НАТО, висловивши занепокоєння, що це може призвести до Третьої світової війни.

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