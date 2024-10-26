Готували підриви і пожежі: у Польщі викрито міжнародну диверсійну групу

Діяльність групи полягала у скоєнні диверсійних дій та актів саботажу, пов’язаних з пересиланням кур’єрськими компаніями посилок з прихованою всередині вибухівкою та небезпечними матеріалами.

У Польщі правоохоронці затримали чотирьох людей за підготовку та здійснення міжнародної диверсійної діяльності. Фігуранти готували пошкодження промислових об’єктів, критичної інфраструктури та підпали.

Про це повідомила Національна прокуратура Польщі.

Мазовецьке відділення департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Варшаві разом з Агенцією внутрішньої безпеки Польщі проводять розслідування "щодо участі в діяльності зовнішньої розвідки в Польщі та інших країнах-членах ЄС шляхом вчинення диверсійних дій".

Там уточнили, що ці диверсійні дії полягають у пошкодженні промислових об’єктів та критичної інфраструктури у вигляді аеропортів, літаків і транспорту, а також розпалюванні пожеж з використанням кур'єрського транспорту із самозайманням.

Розслідування було розпочато 5 серпня 2024 року. Протягом нього було затримано, висунуто обвинувачення та тимчасово арештовано чотирьох причетних до діяльності викритої міжнародної диверсійної групи. Ще двох зловмисників оголошено в міжнародний розшук.

В Польщі у взаємодії з правоохоронними органами інших країн ЄС проводяться інтенсивні заходи, аби встановити повне коло причетних до діяльності цього злочинного угруповання.

Як зазначається, діяльність групи полягала у скоєнні диверсійних дій та актів саботажу, пов’язаних з пересиланням кур’єрськими компаніями до країн ЄС і Великої Британії посилок з прихованою всередині вибухівкою та небезпечними матеріалами, які самозаймалися або детонували під час транспортування.

Мета групи також полягала в тому, щоб перевірити канал передавання для цього типу посилок, які зрештою повинні були відправлятися до США та Канади.

До слова, нещодавно голова МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив Росію в гібридних атаках на його країну та пригрозив видворити посла цієї держави.

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