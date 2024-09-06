У РФ створили секретний спецпідрозділ для морських диверсій — CNN

Росія посилила військову активність довкола ключових підводних кабелів. США вважають, що збільшився ризик потенційних російських диверсій, спрямованих на виведення з ладу критично важливої частини світової інфраструктури зв'язку.

Про це пише CNN із посиланням на двох анонімних урядовців США.

За словами одного з джерел видання, Росія створила спецпідрозділ ГУГД (Головне управління глибоководних досліджень Генштабу), до якого увійшли військові кораблі, підводні човни та морські дрони.

"Ми стурбовані зростанням активності російських ВМС по всьому світу і тим, що плани Росії щодо заподіяння шкоди критично важливій підводній інфраструктурі США та їх союзників можуть змінитися. Росія продовжує розвивати військово-морські можливості для підводних диверсій, в основному через надсекретний підрозділ ГУГД", — сказало джерело.

Видання зазначає, що США регулярно відстежують російські кораблі, які проходять поблизу критично важливої морської інфраструктури та підводних кабелів, часто далеко від російських берегів, проте досі не було офіційних заяв щодо ризику підводних диверсій з боку Росії.

Велика мережа високошвидкісних волоконно-оптичних кабелів, прокладених дном океану, – це критично важлива основа інтернет- та телекомунікаційного трафіку по всьому світу. Скоординована атака на підводну інфраструктуру може суттєво порушити приватний, урядовий та військовий зв'язок, а також роботу галузей, які залежать від таких комунікацій, зокрема фінансових ринків. Підводні кабелі також передають величезні обсяги електроенергії між кількома країнами Європи.

Особливу активність російських кораблів фіксують у морях довкола Північної Європи. Минулого року спільне розслідування Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії показало, що Росія має близько 50 ймовірно шпигунських кораблів, які можуть готувати диверсії у водах Північної Європи, спрямовані як на підводні комунікації, так і на вітряні електростанції.

За словами другого джерела видання, Кремль надає великого значення підрозділу ГУГД та продовжує його фінансування, попри величезні витрати на війну в Україні.

Джерела зазначили, що США розглядатимуть будь-яку диверсію проти підводної інфраструктури як суттєву ескалацію російської агресії за межами України.

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