В РФ создали секретное спецподразделение для морских диверсий – CNN

Россия усилила военную активность вокруг ключевых подводных кабелей. США полагают, что увеличился риск потенциальных российских диверсий, направленных на вывод из строя критически важной части мировой инфраструктуры связи.

Об этом пишет CNN со ссылкой на двух анонимных правительственных чиновников США.

По словам одного из источников издания, Россия создала спецподразделение ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований Генштаба), в которое вошли военные корабли, подлодки и морские дроны.

"Мы обеспокоены возросшей активностью российских ВМС по всему миру и тем, что планы России насчет нанесения ущерба критически важной подводной инфраструктуре США и ее союзников могут измениться. Россия продолжает развивать военно-морские возможности для подводных диверсий, в основном через сверхсекретное подразделение ГУГИ", – сказал источник.

Издание отмечает, что США регулярно отслеживают российские корабли, которые проходят вблизи критически важной морской инфраструктуры и подводных кабелей, часто далеко от российских берегов, однако до сих пор не было официальных заявлений о риске подводных диверсий со стороны России.

Обширная сеть высокоскоростных волоконно-оптических кабелей, проложенных по дну океана, – это критически важная основа интернет- и телекоммуникационного трафика по всему миру. Скоординированная атака на подводную инфраструктуру может существенно нарушить частную, правительственную и военную связь, а также работу отраслей, которые зависят от таких коммуникаций, включая финансовые рынки. Подводные кабели также передают огромные объемы электроэнергии между несколькими европейскими странами.

Особенную активность российских кораблей фиксируют в морях вокруг Северной Европы. В прошлом году совместное расследование Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии показало, что у России есть около 50 предполагаемых шпионских кораблей, которые могут готовить диверсии в водах Северной Европы, направленные как на подводные коммуникации, так и на ветряные электростанции.

По словам второго источника издания, Кремль придает большое значение подразделению ГУГИ и продолжает его финансирование несмотря на огромные расходы на войну в Украине.

Источники отметили, что США будут рассматривать любую диверсию против подводной инфраструктуры как существенную эскалацию российской агрессии за пределами Украины.

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