Росіяни видали свій знищений під Курськом "Сармат-3" за бронеавтомобіль ДРГ ЗСУ

На Курщині було помічено знищену російську машину "Сармат-3".

У населеному пункті Глушково на Курщині російські військові втратили бронеавтомобіль "Сармат-3". Бронемашину знищив російський депутат Олексій Золотарьов, хоча в сюжеті техніку подали як українську.

Про це повідомляє Військовий портал Defense Express.

Російський військовий аналітик Ян Матвєєв звернув увагу на те, що в сюжеті показали російську бронемашину ВДВ "Сармат-3".

Минулого тижня російський пропагандистський канал опублікував фото бронеавтомобіля "Сармат-3", вперши підтвердивши його використання російськими окупаційними силами. Цей броньовик експлуатують спецпідрозділи та повітряно-десантні війська. Його втрата під Глушково стала показовою подією.

Бронеавтомобіль "Сармат-3" — це новітня версія російської лінійки військових автомобілів, розроблена дослідно-конструкторським бюро "Техника". Роботи над проєктом розпочалися у 2010-х роках, а завершилися приблизно у 2016-2017 роках. Після доопрацювання у 2018 році була представлена модель ЛСТС-1944 "Сармат-3".

Основні характеристики включають вагу 3,5 тонни, максимальну швидкість 150 км/год, можливість перевезення 8 осіб або 1500 кг вантажу. Озброєння може складатися з кулеметів та протитанкових ракет.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець на позивний "Осман", доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бутянов заявив про незадовільний стан фортифікацій у напрямку Павлограду

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