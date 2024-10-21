Очільник НБУ озвучив прогноз щодо змін курсу валют в Україні

Структурний дефіцит валюти залишається, оскільки війна позбавила Україну третини економіки.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Водночас він не вважає, що наразі потрібні будь-які радикальні зміни.

"Жодних кардинальних змін не передбачається. Ми бачимо, що цей режим працює. Завдяки тому, що зміни в балансі між попитом і пропозицією визначають напрямок руху курсу, коригуються макроекономічні дисбаланси. Ринок адаптувався", — сказав він.

Пишний підкреслив, що НБУ постійно бере участь у ринкових операціях, оскільки структурний дефіцит валюти зберігається. Війна призвела до втрати третини економіки України, що створило величезні бюджетні потреби та значні вимоги до імпорту, тоді як експорт країни залишається обмеженим.

"Утім, ми бачимо, що втричі зросла глибина валютного ринку — обсяг операцій на міжбанку без участі Національного банку сьогодні близько $110 млн", — назвав Пишний ще один позитивний результат зміни режиму.

Пишний також вважає, що різнобічні коливання на ринку також повернули відчуття валютного ризику, а отже, населення і бізнес почали підходити відповідальніше до планування.

"Завдяки переходу до керованої гнучкості курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора", — підкреслив він.

Нагадаємо, Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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