На валютному ринку триває тиша: курс долара стоїть, як укопаний уже три тижні. А от євро постійно і досить швидко дешевшає: від початку жовтня євровалюта втратила 1,10 грн, курс знизився до 45,30 грн/євро. Востаннє євро коштував так дешево у середині серпня, після цього його курс коливався у межах однієї гривні – спершу вгору, потім вниз.

Детальніше про те, чим викликаний такий "єврофеномен", чого очікувати від курсів як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (21-27 жовтня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, весь минулий тиждень, від 14 до 20 жовтня, курс готівкового долара залишався стабільним. Стабільність триває третій тиждень поспіль, коливання курсу 2-3 коп., тобто у межах статистичної похибки.

У понеділок, 14 жовтня, банки та пункти обміну валют продавали долар у середньому по 41,50 грн, купували по 40,97, у неділю, 20 жовтня, відповідно по 41,51 і 41 грн.

Найнижча ціна продажу долара була 41,40 грн/долар (0 коп. за тиждень), найвища – 41,60 грн/долар (-10 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,30 (-8 коп. за тиждень).

Готівковий євро продовжував дешевшати, за тиждень курс знизився на 35 коп. у продажу (до 45,30 грн/євро) і на 30 коп. у купівлі (до 44,69 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, підсумковий за тиждень тренд курсу долара виявився висхідним. У позаминулу неділю, 13 жовтня, було 41,37 грн/долар у продажу і 41,35 – у купівлі, тобто міняйли явно працювали на купівлю валюти перед наступним тижнем. І вже від понеділка, 14 жовтня, спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі, збільшився в шість разів, досягнувши 12 коп. А саме: 41,43 грн/долар у продажу і 41,31 у купівлі. Надалі ситуація з попитом і пропозицією стабілізувалась, але курс пішов угору. На вечір неділі, 20 жовтня, було відповідно 41,49 і 41,40 грн/долар, тобто за тиждень долар у міняйлів подорожчав на 12 коп. у продажу і на 5 коп. у купівлі.

Курс євро весь тиждень лихоманило: з понеділка по четвер, 17 жовтня, він знизився на 40 коп. у продажу і на 20 коп. у купівлі – відповідно до 45,14 і 45,10 грн/євро, а з п’ятниці, 18 жовтня, знову швидко пішов угору. На вихідних курс встановився 45,35 грн у продажу і 45,22 в купівлі, тобто за тиждень євро подешевшав у міняйлів на 20 коп. у продажу і на 5 коп. у купівлі.

Нацбанк на минулому тижні продовжив тримати офіційний курс долара практично незмінним, коливання були у межах 5 коп., від 41,19 до 41,24 грн/долар. Євро продовжив дешевшати, за тиждень, від 14 до 20 жовтня, його курс знизився на 23 коп., 44,79 грн/євро. На понеділок, 20 жовтня, регулятор ще зміцнив гривню, встановивши курс 41,23 грн/долар і 44,72 грн/євро.

Співвідношення долар/євро зменшилось з 1,09 до 1,08 долара за євро.

Експерти говорять, що на українському валютному ринку склалась ситуація, яка має мало спільного є економічними чинниками, а пов’язана з виборами у Сполучених Штатах Америки. Вони, нагадаємо, відбудуться, 5 листопада, тобто через два тижні, а результат матиме велике значення для України.

"Схоже, що наш ринок завмер в очікуванні цієї події, Нацбанк витрачає золотовалютні резерви, аби запобігти найменшим коливанням курсу, – оцінив ситуацію Олег Пендзин. – Але ми не поодинокі, таке очікування має місце і на зарубіжних фінансових ринках. Від результатів виборів у США залежить дуже багато: зовнішня політика, фінансова політика країни, інвестиції, адже Сполучені Штати – найбільший світовий інвестор".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Прогнози експертів щодо курсу долара співпали. Ніхто з них не чекає протягом поточного тижня помітних змін, тобто нинішня стабільність збережеться майже до кінця жовтня.

Андрій Шевчишин додав, що тиша завжди буває перед бурею, тому девальваційні очікування гривні залишаються. Поточний тиждень, на його думку, пройде у такій же "тактичній паузі" курсу долара, як і попередній.

А от з євро ситуація складніша.

Як роз’яснив Андрій Шевчишин, Європейський центральний банк (ЄЦБ) 17 жовтня знизив облікову ставку, тобто відсоток річних, під який центробанки країн ЕС позичають кошти комерційним банкам з 3,65% до 3,4%. Цей захід повинен зменшити інфляцію в ЄС з 2,6% до 2% за рік, але одночасно, за економічною теорією, послаблює євровалюту.

Нагадаємо: у вересні поточного року так само вчинила Федеральна резервна система США (аналог центробанку ЕС – Авт.), що призвело до тимчасового подорожчання євро стосовно долара. Тепер ЄЦБ зробив хід у відповідь, бо чим дешевша валюта країни, тим конкурентоздатніші її товари на зовнішньому ринку.

"Доки нема чіткого розуміння щодо надійного забезпечення європейської безпеки у зв’язку з невизначеною ситуацією в Україні, годі очікувати притоку значних інвестицій у європейську економіку, – аналізує Олег Пендзин. – Тобто у середньостроковій перспективі євро слабшатиме. Чи варто зараз купувати євровалюту з розрахунку, що надалі вона подорожчає – сказати важко".

Андрій Забловський вважає, що курс євро коливатиметься найближчим часом угору-вниз, але з загальним низхідним трендом, бо європейська економіка зараз на спаді.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олег Пендзин вважає, що в умовах стабільності курсу краще продовжувати заробляти на гривні.

"Якщо ситуація з курсом долара стабільна, а євро навіть дешевшає, то і поради залишаються незмінними, – говорить Олег Пендзин. – А саме: після закінчення терміну дії гривневих депозитів, у кого вони є, економічно найвигідніше інвестувати у гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) терміном дії 3-6 місяців. Там відсотки поки на рівні 15% і не треба платити жодної копійки податків".

Інші спікери наголосили, що українці продовжують вважати зарубіжну валюту найкращим засобом для збереження заощаджень на випадок можливого обвалу гривні, як це було вже п’ять разів, починаючи від 1998 року.

Андрій Шевчишин упевнений, що українці все більше звертають увагу на купівлю готівкової валюти, незважаючи на фінансову привабливість інших інвестиційних інструментів.

"За минулі роки у населення виробився чіткий алгоритм: купувати готівкову валюту треба на офіційному ринку, найкраще в банку, а продавати в обмінному пункті, – зазначив Андрій Шевчишин. – За даними НБУ, майже 54% валюти куплено через банк, бо так надійніше: нехай дорожче, але банкноти нефальшиві і належної якості. А от здають люди у банки лише 16,8% валюти, бо курс купівлі, як правило, вигідніший у обмінних пунктах. Моя порада – для тих, хто робить довгострокові інвестиції і бажає мати валютну готівку під руками: саме час її купувати, поки не подорожчала. Краще долари, а не євро, бо євровалюта ще може здешевшати до 1,06 долара за євро або десь до 44 грн/євро у продажу".

Андрій Забловський говорить, що непроста політична ситуація, невизначеність наших західних партнерів щодо обсягів військової допомоги Україні, яка мала б пришвидшити нашу перемогу, спонукає українців до купівлі валюти як способу зберегти заощадження. А це збільшує попит на неї, тисне на курс гривні, сприяє девальвації.

"Люди не заглиблюються в економічні теорії, а сприймають долар як надійність, рятівний актив. З такими настроями населення важко боротися, хоча зазначу, що економічно купівля зараз долара, не кажучи про євро, не дає такої вигоди, як, наприклад, ті ж ОВДП, – акцентував експерт. – Але якщо суспільство боїться девальвації гривні, про це постійно говорять, то девальвація буде. Утім диверсифікація заощаджень, залишається оптимальним варіантом: 30-35% коштів тримати у гривні в банках, решту у валюті".

Продавати валюту без крайньої необхідності всі фахівці, як і раніше, вважають недоцільним, бо прогнозують, що до кінця року долар буде дорожчим, ніж тепер.