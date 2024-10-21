Трамп пригрозив Путіну ударом по Москві - The Wall Street Journal

Трамп вважає, що сильний удар по Москві може змінити ситуацію щодо війни в Україні.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про можливість удару по центру Москви, якщо це буде необхідно для тиску на президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про він повідомив під час зустрічі з редакторами видання The Wall Street Journal.

«Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви», - сказав Трамп.

Трамп зазначив, що, хоча він не хоче цього робити, у нього немає вибору. "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору", - сказав політик.

Нагадаємо, політичний журнал Politico окреслив чотири можливі сценарії, які можуть призвести до повторного обрання Дональда Трампа на пост президента США.

Читайте також: