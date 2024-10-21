Трамп пригрозил Путину ударом по Москве — The Wall Street Journal

Трамп считает, что сильный удар по Москве может изменить ситуацию по войне в Украине.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о возможности удара по центру Москвы, если это будет необходимо для давления на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом он сообщил во время встречи с редакторами издания The Wall Street Journal.

«Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что хотя он не хочет этого делать, у него нет выбора. "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", – сказал политик.

Напомним, политический журнал Politico очертил четыре возможных сценария, которые могут привести к повторному избранию Дональда Трампа на пост президента США.

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