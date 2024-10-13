"Очень близко". Трамп снова пригрозил Третьей мировой и назвал срок ее начала

Трамп заверил, что как только станет президентом США, то завершит войны в Украине, на Ближнем Востоке и сможет предотвратить третью мирову.

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что третья мировая война якобы может начаться через три-четыре месяца.

Об этом он сказал во время предвыборного митинга в Калифорнии.

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"На самом деле я волнуюсь о следующих трех месяцах. Я волнуюсь, что следующие три с половиной — четыре месяца закончатся мировой войной из-за этих людей, которые у нас есть", — заявил Трамп.

Он заверил, что как только станет президентом США, то завершит войны в Украине, на Ближнем Востоке и сможет предотвратить третью мировую, которая, по его словам, "очень близко".

Кроме того, Трамп подверг критике свою оппонентку, вице-президентку Камалу Харрис, обвинив ее в росте нелегальной иммиграции и некомпетентности в реагировании на ураганы в США.

"Когда я победю, вторжение мигрантов закончится, и начнется восстановление нашей страны. Камала Харрис втянула вас в эту передрягу, и только Трамп может вытащить вас оттуда", – самоуверенно заявил политик.

Ранее украинский журналист Виталий Портников предположил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США в мире может разразиться Третья мировая война.

По информации издания The Washington Post, Дональд Трамп на одном из мероприятий предположил, что разбомбил бы Москву или Пекин, если бы при его президентстве Россия вторглась в Украину, или Китай – на Тайвань.

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