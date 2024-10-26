Що буде перемогою України у війні: комбриг 93-ї ОМБр озвучив думку

Командир бригади акцентував, що мир і перемога – це дуже різні речі.

Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" розповів, що він вважатиме перемогою України у війні.

Свою думку комбриг висловив в інтерв'ю NV.

"Мир і перемога – це дуже різні речі. Якщо ми втратимо пів України – це не перемога. Такий мир – лише час перед наступною війною", – висловився Паліса.

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Він зауважив, що втратив багато друзів та багато часу далеко від родини, тому не хоче все життя думати, що втратив цей час просто так.

"Перемога в моєму розумінні – це не тільки знищена російська армія, а й зусилля, які ми повинні докласти після цього. Так чи інакше, після останнього пострілу в цій війні потрібно буде зробити багато, аби мати справжню перемогу. Я говорю про сильну Україну з потужною системою безпеки, з армією високої готовності та суспільством, що зростає", – пояснив комбриг 93-ї ОМБр.

До слова, український режисер, командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов переконаний, що Україна здобуде перемогу у війні, але зазначив, що "перемога може бути дуже різною".

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