У США оголосили, чим закінчиться війна в Україні

Ллойд Остін зазначив, що США надалі підтримуватимуть Україну, яка "сама визначить", коли потрібно сідати за стіл переговорів.

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що війна Росїї проти України закінчиться шляхом переговорів.

Про це повідомили у Пентагоні за підсумками зустрічі Остіна з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Учасники зустрічі обговорили і війну в Україні, і ситуацію на Близькому Сході.

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Остін заявив про необхідність зменшити напругу у близькосхідному регіоні та вирішити проблему російсько-українського збройного протистояння.

Очільник Пентагону заявив, що США надалі підтримуватимуть Україну, яка "сама визначить", коли потрібно сідати за стіл переговорів із Росією. Водночас, вказав Остін, війна може закінчитися будь-якої миті.

"Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами в якийсь момент", – сказав американський міністр під час спілкування з журналістами.

Остін і Франциск обговорили необхідність подальшої співпраці Ватикану та США щодо допомоги постраждалим від війни, депортацій та переслідувань, водночас наголосивши на важливості діалогу та примирення у вирішенні глобальних конфліктів.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав фактори, від яких залежить готовність Росії до перегорів щодо припинення війни.

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