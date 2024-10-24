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В США объявили, чем закончится война в Украине

В США объявили, чем закончится война в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: defense.gov

Ллойд Остин отметил, что США и дальше будут поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров.

Министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что война России против Украины закончится путем переговоров.

Об этом сообщили в Пентагоне по итогам встречи Остина с Папой Римским Франциском в Ватикане.

Участники встречи обсудили и войну в Украине, и ситуацию на Ближнем Востоке.

Остин заявил о необходимости снизить напряжение в ближневосточном регионе и решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.

Глава Пентагона заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину, которая "сама определит", когда нужно садиться за стол переговоров с Россией. В то же время, указал Остин, война может закончиться в любой момент.

"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", – сказал американский министр во время общения с журналистами.

Остин и Франциск обсудили необходимость дальнейшего сотрудничества Ватикана и США в помощи пострадавшим от войны, депортаций и преследований, в то же время отметив важность диалога и примирения в разрешении глобальных конфликтов.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский назвал факторы, от которых зависит готовность России к перегорам по прекращению войны.

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