Россия заплатит: Байден объявил об исторической помощи Украине

Президент США заверил, что Россия не победит в этом конфликте.

Президент США Джо Байден объявил о займе Украине в рамках пакета G7 в размере 20 миллиардов долларов, который будет возвращен за счет процентов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

Об этом говорится в заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте Белого дома в среду, 23 октября.

"Украина может получить необходимую помощь сейчас, не обременяя [американских] налогоплательщиков. Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за нанесенный ими ущерб", — заявил Байден.

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Американский президент напомнил, что этим летом он возглавил усилия Большой семерки, направленные на выделение Украине 50 миллиардов долларов в виде экстраординарных ссуд для ускорения доходов, обеспеченных доходами от российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения России в Украину до тех пор, пока РФ не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

"Россия не победит в этом конфликте. Народ Украины победит. Это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир объединился за Украину, а Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 будут продолжать поддерживать их на каждом шагу", — подчеркнул Джо Байден.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве объявил о выделении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

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