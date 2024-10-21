По словам Рустема Умерова, гуманитарный путь контактов между Украиной и Россией до сих пор открыт.

В 2022 году Украина через международных партнеров вела секретные непрямые переговоры с РФ, в которых было несколько переговорных направлений. Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, потому что украинская сторона "всегда проводила консультации по всем вопросам".

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью The Washington Post.

По словам Умерова, результатом этих тайных переговоров был "гуманитарный коридор", позволивший 400 тысячам украинцев выехать с временно оккупированных Россией территорий, обмены военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также "зерновое соглашение", которое позволило Украине восстановить экспортные пути агропродукции в Черном море.

Издание пишет, что представители США подтвердили, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

"Когда я спросил Умерова, ведутся ли сейчас такие кулуарные переговоры, он ответил, что гуманитарный путь до сих пор открыт", – отметил автор статьи Дэвид Игнатиус.

Напомним, по мнению журналиста Виталия Портникова, утверждение, что если война с Россией не закончится четким, понятным и справедливым миром, то она начнется снова через 6 месяцев, является полной бессмыслицей. России будут нужны годы, чтобы восстановить экономику до состояния постоянной войны.

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