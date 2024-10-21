В Украине объявлена полномасштабная тревога

Сегодня, 21 октября, в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с Астрахани!" – сообщили Воздушные силы Украины.

Напомним, 21 октября Россия атаковала Украину 119 дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 59 российских беспилотников, еще 45 локационно потеряны. Есть несколько попаданий по гражданской инфраструктуре.

Ночью Киев подвергся интенсивной воздушной атаке дронов, которые запустила Российская Федерация. Воздушная тревога в столице длилась более пяти часов, во время которой враг пытался нанести удар по городу по разным направлениям. Все беспилотники, которых было около десятка, обезвредили силы ПВО.

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