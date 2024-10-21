"Нам бы устоять": Жорин оценил перспективы деоккупации территорий

По словам военного, ситуация на фронте такая, что "нам бы устоять, а не мечтать о возвращении территорий".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин не видит возможности возвращения оккупированных территорий Украины в ближайшее время. Вместо этого следует сконцентрироваться на удержании тех территорий, которые находятся под контролем ВСУ.

Об этом Жорин сказал в интервью изданию "Фокус".

Оценивая перспективы возвращения оккупированных территорий, заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что это очень сложный процесс.

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"Я, откровенно говоря, не вижу, как это сделать в ближайшее время, учитывая те обстоятельства и тот расклад сил, которые у нас есть. Я считаю, что сегодня мы должны трезво сконцентрироваться все-таки на удержании тех территорий, которые у нас есть", – высказался Жорин.

Он добавил, что следует себе поставить приоритеты. Мечты и планы о возвращении территорий – это хорошо. Однако нужно также реально смотреть на вещи и понимать, что сегодня следует сконцентрироваться на удержании тех территорий, которые находятся под украинским контролем.

"Когда мы сможем стабилизировать эту ситуацию, когда мы сможем твердо стоять на тех позициях, которые мы сегодня удерживаем, мы можем говорить о возвращении территорий, которые мы временно не контролируем", — отметил заместитель комбрига.

"Могу вам сказать, что ситуация на фронте такая, что нам бы устоять, а не мечтать о возвращении территорий. Безусловно, это нужно будет делать, и в перспективе мы это будем делать. Однако нужно быть трезвыми сейчас", – добавил Жорин.

К слову, ранее командир батальона К-2 Кирилл Верес выразил мнение, что у Украины пока нет потенциала выйти на границы 1991 года.

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