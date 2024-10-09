Комбат К-2 Верес: "Мы не сможем выйти на границы 1991-го"

Кирилл Верес сравнил разговоры о возвращении границ в 1991 году с человеком, который "на костылях говорит, что завтра побежит марафон".

Командир батальона К-2 Кирилл Верес считает, что у Украины пока нет потенциала выйти на границы 1991 года.

Об этом известный комбат рассказал в интервью блогеру Фахрудину Шарафмалу.

"Я не вижу сейчас потенциала и возможности выйти на границы 1991 года. Скажу проще. Если у нас сейчас есть потенциал выйти на границы 1991 года, то почему мы хотя бы за Бахмут сегодня не вышли?!", – подчеркнул комбат.

"Мы буквально вчера Угледар оставили. То есть завтра выйдем на границу 1991 года, а сегодня оставляем Угледар? Не согласен. Или я чего-то не знаю. Может, нам кто-то из фонда Притулы "Звезду Смерти" купил? Не купил. "Вернись живым" купил ? Не купил", – добавил он.

Комбат отметил, что сейчас наоборот думает, чтобы не потерять свою линию окопов.

"Ведь там – люди. Вот о чем я сейчас думаю. Я сейчас думаю, на каких частотах летают российские дроны, чтобы лучше мой РЭБ работал. Где найти лучший РЭБ. Я сейчас думаю, к кому пойти после этого интервью, кто помог нашему подразделению. Я думаю, как забрать 200-х, которых не смогли забрать. Я вообще не думаю, как на границы 1991 года выйти.

Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы шли на границу 1991 года в 2022-м, 2023-м, 2024-м. Уже через три месяца 2025-й, а мы продолжаем идти. Только в обратном направлении. Надо стать, а потом говорить, что идем вперед. Это когда человек, который идет на костылях, говорит, что завтра побежит марафон", – говорит военный.

Верес подчеркнул, что пехота на фронте истощена. К примеру, его подразделению нужен отдых хотя бы на 2-3 месяца, потому что без этого батальон скоро закончится.

В то же время Верес отметил, что по факту Украина непосредственно в боях потеряла не так много территории. Ведь самые большие потери были в первые дни войны.

"Россия – такая огромная страна, а за три года войны забрала объективно немного. Хотели же забрать все. То, что мы проиграли через кого-то, как беды в первые три часа – не считается. В боях у нас забрали очень мало. То есть мы, в пять раз меньше, должны забрать за три месяца у них все. Но подчеркиваю - надо биться", - подытожил Кирилл Верес.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, когда закончится война.

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