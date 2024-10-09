Комбат К-2 Верес: "Ми не зможемо вийти на кордони 1991-го"

Кирило Верес порівняв розмови про повернення кордонів 1991 року до з людиною, яка "на милицях каже, що завтра побіжить марафон".

Командир батальйону К-2 Кирило Верес вважає, що Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 1991 року.

Про це відомий комбат розповів в інтерв'ю блогеру Фахрудінові Шарафмалу.

"Я не бачу зараз потенціалу і можливості вийти на кордони 1991 року. Скажу простіше. Якщо у нас нині є потенціал вийти на кордони 1991 року, то чому ми хоча б за Бахмут на сьогодні не вийшли?!, – наголосив комбат.

"Ми буквально вчора Вугледар залишили. Тобто завтра вийдемо на кордон 1991 року, а сьогодні залишаємо Вугледар? Не згоден. Або я чогось не знаю. Може, нам хтось з фонду Притули "Зірку Смерті" купив? Не купив. "Повернись живим" купив? Не купив", – додав він.

Комбат зазначив, що зараз навпаки думає, аби не втратити свою лінію окопів.

"Бо там – люди. От про що я зараз думаю. Я зараз думаю, на яких частотах літають російські дрони, щоб краще мій РЕБ працював. Де знайти кращий РЕБ. Я зараз думаю, до кого піти після цього інтерв'ю, хто допоміг би нашому підрозділу. Я думаю, як забрати 200-х, яких не змогли забрати. Я взагалі не думаю, як на кордони 1991 року вийти. Я думаю, як не втратити ті позиції, що в мене є. Ми йшли на кордон 1991 року в 2022-му, 2023-му, 2024-му. Уже через три місяці 2025-й, а ми продовжуємо йти. Тільки у зворотному напрямку. Треба стати, а потім говорити, що йдемо вперед. Це коли людина, яка йде на милицях, каже, що завтра побіжить марафон", – каже військовий.

Верес наголосив, що піхота на фронті виснажена. До прикладу, його підрозділу потрібний відпочинок хоча б на 2-3 місяці, бо без цього батальйон "скоро закінчиться".

Водночас, Верес зауважив, що по факту Україна безпосередньо в боях втратила не так багато території. Адже найбільші втрати були в перші дні війни.

"Росія – така величезна країна, а за три роки війни забрала об'єктивно небагато. Хотіли ж забрати все. Те, що ми програли через когось, як л*хи в перші три години – не рахується. В боях у нас забрали дуже мало. Тобто ми, в п'ять разів менші, маємо забрати за три місяці у них все. Але наголошую – треба битися", – підсумував Кирило Верес.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, коли закінчиться війна.

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