Сырский принял решение для "задания врагу максимальных потерь"

ВСУ продолжают эффективно выполнять боевые задания.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь.
Об этом Сырский сообщил в Сети.
По его словам, несмотря на попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем.
"Работал в военных частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской области. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов", — говорится в сообщении.
Несмотря на преимущество окупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели.
"Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд ", — добавил Сырский.
Ранее мы сообщали, что Курская операция уже дает запланированные результаты.
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