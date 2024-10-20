Сырский принял решение для "задания врагу максимальных потерь"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь.

Об этом Сырский сообщил в Сети.

По его словам, несмотря на попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем.

"Работал в военных частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской области. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения по дальнейшим действиям, оказал помощь в решении проблемных вопросов", — говорится в сообщении.

Сырский рассказал о ситуации на фронте

Несмотря на преимущество окупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели.

"Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд ", — добавил Сырский.

Сырский рассказал о ситуации на фронте

Ранее мы сообщали, что Курская операция уже дает запланированные результаты.

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