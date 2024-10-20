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Сирський ухвалив рішення для "завдання ворогу максимальних втрат"

Сирський ухвалив рішення для "завдання ворогу максимальних втрат"

Сирський розповів про ситуацію на фронті

ЗСУ продовжують ефективно виконувати бойові завдання.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

Про це Сирський повідомив у Мережі.

За його словами, попри спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем.

"Працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань", - йдеться в повідомленні.

Сирський розповів про ситуацію на фронті / ©
Сирський розповів про ситуацію на фронті

Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

"Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю", - додав Сирський.

Сирський розповів про ситуацію на фронті / ©
Сирський розповів про ситуацію на фронті

Раніше ми повідомляли, що Курська операція вже дає результати, які були заплановані.

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