Сирський ухвалив рішення для "завдання ворогу максимальних втрат"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.

Про це Сирський повідомив у Мережі.

За його словами, попри спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем.

"Працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань", - йдеться в повідомленні.

Сирський розповів про ситуацію на фронті

Попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

"Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю", - додав Сирський.

Сирський розповів про ситуацію на фронті

Раніше ми повідомляли, що Курська операція вже дає результати, які були заплановані.

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