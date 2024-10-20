Війна може закінчитися швидко, тільки якщо ми її програємо — Казарін

Кінець війни в Україні може призвести до різних наслідків, залежно від умов, на яких вона завершиться.

Таку думку УП висловив журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін.

"Кінець війни може стати як тріумфом, так і катастрофою для України. Все впирається в умови, на яких вона завершиться. Якби українська армія щодня звільняла кілька населених пунктів, навряд чи в нашій країні був би запит на заморожування бойових дій. А тому є сумніви, що Кремль у розпал свого наступу готовий розпочинати переговори з Києвом про хай там що, крім нашої капітуляції."

За його словами, на кінець третього року повномасштабної війни в Україні сформувалися дві окремі реальності, які не перетинаються. На лінії фронту армія тримає периметр, де тривають бойові дії. Військовослужбовці ризикують своїм життям, стикаючись із розлукою, побутовими труднощами та високими ставками на помилку. Водночас для більшості населення війна перестала бути екзистенційною загрозою.

Казарін зазначив, що український тил живе "в декораціях війни". Попри ризики, такі як прильоти ракет, ймовірність загинути є меншою, ніж у ДТП. Війна стала фоном для життя: вона поряд, але не впливає на повсякденність. Тож єдиним відчутним порушенням нормальності для цивільних є зустріч із ТЦК.

Він розповів, що з початку вторгнення державний апарат в Україні обрав роль "заспокійливого", обіцяючи громадянам швидке завершення війни та представляючи її як випадковість, що буде виправлена. На думку Казаріна, ця стратегія викликала байдужість у населення до реальних наслідків війни.

Військовослужбовець висловив думку, що люди перестали помічати війну, сприймаючи патрулі ТЦК як щось випадкове, натомість сподіваючись на економічні "ковчеги". Він підкреслив, що влада вважає свої комунікації сильною стороною, але припустилася серйозних помилок, транслюючи війну як щось тимчасове. Внаслідок цього військові, які закликають до дій, залишаються непочутими, а їхні прогнози не сприймаються серйозно.

Казарін також зазначив, що Росія чітко визначила свої пріоритети, перебудовуючи країну на воєнні рейки та адаптуючи економіку до затяжного конфлікту, прагнучи, щоб українці не сприймали війну в категоріях "або ми, або вони".

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