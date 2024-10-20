МВФ висунув нові вимоги для подальшої фінансової підтримки України

Наступний рік буде складнішим, ніж теперішній, з точки зору отримання фінансування.

Міжнародний валютний фонд оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах пʼятого перегляду кредитної програми.

Про це йдеться на сайті організації.

До кінця грудня 2024 року Україна повинна ухвалити закон про перезавантаження Рахункової палати, ухвалити зміни до закону про правотворчу діяльність для забезпечення функціональної незалежності НКРЕКП і сформувати наглядову раду "Укренерго" в повному складі У наглядовій раді "Укренерго" повинно бути сім членів: три від держави і чотири незалежних (іноземних).

Одне завдання отримав Національний банк — до кінця жовтня оцінити ключові фінансові та операційні ризики для фінансової стабільності за різними сценаріями та підготувати плани на випадок непередбачених ситуацій.

Також МВФ відтермінував два раніше встановлених маяки, зокрема аудит НАБУ (перенесли від кінця вересня 2024-го до кінця січня 2025-го) та зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо спливу строків досудового розслідування

Крім того:

ухвалення поправок до Бюджетного кодексу відповідно до Плану дій з управління державними інвестиціями (до кінця січня 2025-го)

призначення нового голови Бюро економічної безпеки, обраного на конкурсі (кінець лютого 2025-го)

затвердження методології оцінки державних інвестиційних проєктів (кінець лютого 2025-го)

реєстрація законопроєкту про податкову звітність для операторів цифрових платформ, тобто онлайн-сервісів, що пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо (кінець квітня 2025-го)

призначення очільника Державної митної служби та постійних голів усіх регіональних митниць (кінець червня 2025-го)

подання бюджетної декларації на 2026—2028 роки відповідно до параметрів програми (кінець червня 2025-го)

Нагадаємо, рада МВФ завершила п’ятий перегляд розширеної угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України, дозволивши виділити Україні близько 1,1 мільярда доларів США. Повідомляється, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку бюджету.

У МВФ зазначають, що у першій половині 2024 року економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалося, завдяки тривалому зростанню, помірній інфляції та достатнім резервам, підкріпленим значною зовнішньою підтримкою. Тим не менш, прогноз до кінця 2024 року та 2025 рік погіршився від часу четвертого перегляду (червня), переважно через тривалі російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо війни.

Раніше повідомлялося, що українців очікує підвищення тарифів на газ та світло, бо цього вимагає МВФ. Більше про це читайте у новині.

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