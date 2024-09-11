Україна домовилася з МВФ про новий транш за програмою EFF: деталі

Міжнародний валютний фонд та Україна досягли попередньої домовленості щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. Якщо її схвалять, Київ може отримати черговий транш, розмір якого близько 1,1 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті МВФ, а також повідомили прем'єр Денис Шмигаль та нардеп Ярослав Железняк.

"Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані. Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи, і міжнародні партнери підтримують нас на цьому шляху", - йдеться у повідомленні очільника Кабміну.

За словами Шмигаля, це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Україні під час повномасштабного вторгнення. Також прем'єр наголосив, що завдяки коштам партнерів Київ може фінансувати "всі не військові видатки бюджету".

Слід зауважити, що 4-10 вересня у Києві відбулися переговори місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм з представниками української влади щодо перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF. Сорони досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми. Надалі угоду має затвердити Виконавча рада МВФ. Її розгляд очікується найближчими тижнями.

За прогнозом нардепа Железняка, "десь в жовтні Україна може отримати черговий транш".

"По факту з повідомлення бачимо, що підтримали підвищення податків, митну реформу з незалежним обранням голови, створення нового адміністративного суду, зʼявилась згадка Рахункової палати та проведення аудиту НАБУ", - повідомив він.

Тим часом на сайті МВФ зауважують, що о ргани влади виконали всі кількісні критерії ефективності (QPC) на кінець червня та структурний контрольний показник для перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо політичних установок і реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни.

"Війна Росії в Україні продовжує мати руйнівний вплив на країну та її народ. Вміле формування політики, адаптивність домогосподарств і фірм, а також зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. У першому кварталі 2024-го реальний ВВП зріс на 6,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, інфляція в липні залишалася низькою на рівні 5,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а валові міжнародні резерви станом на 1 вересня становили 42,3 мільярда доларів", - йдеться у звіті Фонду.

Разом з тим зазначається, що у другому півріччі цього року очікується уповільнення економічного зростання. Зокрема, через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Очільник місії МВФ Гевін Грей зауважує, вирішення проблеми дефіциту енергії напередодні зими є критично важливим і потребує скоординованих зусиль.

"Оскільки війна, як очікується, триватиме до 2025 року, зростання реального ВВП прогнозується на рівні 2,5-3,5%. Очікується, що інфляція зросте до 9% до кінця 2024 року. Ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими", - сказав Грей.

У 2025 році податкові надходження повинні зрости. У подальшому для створення простору критично важливих видатків, надходження мають зберегти необхідні буфери та відновити фіскальну стійкість.

В МВФ зазначили, що досягнення цієї мети буде вимагати запровадження постійних заходів податкової політики і невпинних зусиль, спрямованих на закриття існуючих можливостей для ухилення від сплати податків, підвищення рівня дотримання податкового законодавства та боротьбу з тіньовою економікою, відповідно до Національної стратегії доходів (НСД).

Також у звіті МВФ наголошують, що законодавство щодо реформування Митного кодексу має підтвердити центральну роль Міністерства фінансів у нагляді за митницею, а також запровадити надійні процедури для обрання постійного керівника митниці та інших ключових керівних посад.

Тим часом обмінний курс повинен і надалі виконувати функцію амортизатора і пристосовуватися до фундаментальних ринкових чинників, допомагаючи таким чином зберегти зовнішню стабільність. А належна монетарна політика в поєднанні з механізмом керованої гнучкості обмінного курсу має допомогти запобігти надмірній волатильності обмінного курсу, а також деанкеруванню валютних та інфляційних очікувань.

За даними місії МВФ, ефективна система урядування має вирішальне значення для сталого зростання, вирівнювання умов для всіх та просування до вступу України в ЄС. У зв'язку з цим слід продовжувати посилювати незалежність, компетентність і довіру до антикорупційних та судових інституцій, наголошують у звіті.

Зокрема, ключовими є посилення кримінально-процесуального кодексу, створення нового вищого адміністративного суду та реформування Рахункової палати України. Інавгураційний зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро є короткостроковим пріоритетом. До кінця грудня має бути відновлено повний склад наглядової ради "Укренерго".

"Фінансовий сектор є стабільним та ліквідним, а реформи продовжуються швидкими темпами, попри виклики, пов'язані з воєнним станом. Для збереження фінансової стабільності та підвищення готовності до потенційних потрясінь пріоритети включають зміцнення системи санації банків, планування на випадок надзвичайних ситуацій та управління банками", - йдеться у повідомленні Фонду.

Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що державний борг України збільшився у 2,3 раза від початку війни. Але Україна має досвід стабілізації і скорочення державного боргу, який набула після гарячої фази війни на Донбасі у 2014-2015 роках.

Читайте також: