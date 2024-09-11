Украина договорилась с МВФ о новом транше по программе EFF: детали

Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности по пятому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. Если его одобрят, Киев может получить очередной транш, размер которого около 1,1 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте МВФ, а также сообщили премьер Денис Шмигаль и нардеп Ярослав Железняк.

"Все количественные критерии и структурные маяки к концу июня были выполнены. Эти договоренности демонстрируют, что Украина продолжает важные реформы, и международные партнеры поддерживают нас на этом пути", — говорится в сообщении главы Кабмина.

По словам Шмыгаля, это была первая миссия МВФ, полноценно работавшая в Украине во время полномасштабного вторжения. Также премьер подчеркнул, что благодаря средствам партнеров Киев может финансировать "все не военные расходы бюджета".

Следует отметить, что 4-10 сентября в Киеве прошли переговоры миссии Фонда во главе с Гевином Греем с представителями украинской власти по пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF. Сороны достигли договоренности по пятому просмотру программы. В дальнейшем соглашение должен быть утвержден Исполнительным советом МВФ. Ее рассмотрение ожидается в ближайшие недели.

По прогнозу нардепа Железняка, "где-то в октябре Украина может получить очередной транш".

"По факту из сообщения видим, что поддержали повышение налогов, таможенную реформу с независимым избранием председателя, создание нового административного суда, появилось упоминание Счетной палаты и проведение аудита НАБУ", — сообщил он.

Между тем на сайте МВФ отмечают, что органы власти выполнили все количественные критерии эффективности (QPC) на конец июня и структурный контрольный показатель для пересмотра. Также были достигнуты договоренности о политических установках и реформах для поддержания макроэкономической стабильности во время войны.

"Война России в Украине продолжает оказывать разрушительное влияние на страну и ее народ. Умелое формирование политики, адаптивность домохозяйств и фирм, а также внешнее финансирование помогли поддержать макроэкономическую и финансовую стабильность. В первом квартале 2024-го реальный ВВП вырос на 6,5% в по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция в июле оставалась низкой на уровне 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а валовые международные резервы по состоянию на 1 сентября составили 42,3 миллиарда долларов», – говорится в отчете Фонда.

Вместе с тем, отмечается, что во втором полугодии этого года ожидается замедление экономического роста. В частности, из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Глава миссии МВФ Гевин Грей отмечает, что решение проблемы дефицита энергии накануне зимы является критически важным и требует скоординированных усилий.

"Поскольку война, как ожидается, будет продолжаться до 2025 года, рост реального ВВП прогнозируется на уровне 2,5-3,5%. Ожидается, что инфляция вырастет до 9% к концу 2024 года. Риски для прогноза остаются очень высокими", — сказал Грей.

В 2025 году налоговые поступления должны возрасти. В дальнейшем для создания пространства критически важных расходов поступления должны сохранить необходимые буферы и восстановить фискальную устойчивость.

В МВФ отметили, что достижение этой цели потребует введения постоянных мер налоговой политики и неустанных усилий, направленных на закрытие существующих возможностей для уклонения от уплаты налогов, повышения уровня соблюдения налогового законодательства и борьбу с теневой экономикой в соответствии с Национальной стратегией доходов (НСД).

Также в отчете МВФ подчеркивают, что законодательство по реформированию Таможенного кодекса должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней, а также внедрить надежные процедуры для избрания постоянного руководителя таможни и других ключевых руководящих должностей.

Между тем обменный курс должен и дальше выполнять функцию амортизатора и приспосабливаться к фундаментальным рыночным факторам, помогая таким образом сохранить внешнюю стабильность. А надлежащая монетарная политика в сочетании с механизмом управляемой гибкости обменного курса должна помочь предотвратить чрезмерную волатильность обменного курса, а также деанкерирование валютных и инфляционных ожиданий.

По данным миссии МВФ, эффективная система управления имеет решающее значение для устойчивого роста, выравнивания условий для всех и продвижения к вступлению Украины в ЕС. В этой связи следует продолжать усиливать независимость, компетентность и доверие к антикоррупционным и судебным институтам, отмечают в отчете.

В частности, ключевым является усиление уголовно-процессуального кодекса, создание нового высшего административного суда и реформирование Счетной палаты Украины. Инаугурационный внешний аудит Национального антикоррупционного бюро является краткосрочным приоритетом. До конца декабря должен быть восстановлен полный состав наблюдательного совета "Укрэнерго".

"Финансовый сектор стабильный и ликвидный, а реформы продолжаются быстрыми темпами, несмотря на вызовы, связанные с военным положением. Для сохранения финансовой стабильности и повышения готовности к потенциальным потрясениям приоритеты включают укрепление системы санации банков, планирование на случай чрезвычайных ситуаций и управление банками", – говорится в сообщении Фонда.

Напомним, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что государственный долг Украины увеличился в 2,3 раза с начала войны. Но Украина имеет опыт стабилизации и сокращения государственного долга, который приобрела после горячей фазы войны на Донбассе в 2014-2015 годах.

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