Отели назвали самые необычные потерянные вещи клиентов

Отели назвали самые необычные вещи, оставленные гостями во всем мире, в том числе домашнюю ящерицу, а также некоторые из самых причудливых запросов на обслуживание номеров.

Ежегодный отчет Hotel Room Innsights Report, основанный на данных из более чем 400 отелей мира, показал, что наиболее распространенными предметами, которые оставляют гости, являются зарядные устройства для телефонов, грязное белье, адаптеры питания, косметика и туалетные принадлежности.

В отчете говорится, что 10% гостиниц сообщили о находках зубных протезов, оставленных гостями.

Среди самых необычных вещей, оставленных в номерах – часы Rolex, еще одни часы стоимостью 6 миллионов долларов, сумка Hermes Birkin, ключи и документы от роскошного автомобиля, автомобильная шина, обручальное кольцо, зуб, два полных гипса ноги, пачки наличных, домашняя ящерица и цыпленок.

В сообщении говорится, что ящерица и птенец благополучно воссоединились со своими владельцами.

В отчете также подробно описаны некоторые из самых необычных запросов на обслуживание номеров в отелях, среди которых ванна для купания ребенка, наполненная минеральной водой Evian, индивидуальное меню с учетом аллергенов для домашнего питомца, подгоревшие тосты, хот-дог с икрой, свежее козье молоко, 1,8 кг бананов и "дай пять" от члена команды, чтобы убедиться, что их запрос на обслуживание номеров был прочитан.

Напомним, горничная шокировала списком вещей, которые советует никогда не использовать или прикасаться в гостинице. Она поделилась своим опытом.

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