США розслідують витік "надсекретних даних" про плани Ізраїлю: деталі

У США розслідують витік надсекретних даних американської розвідки про плани Ізраїлю.

Про це пише CNN.

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, опублікував у Telegram акаунт під назвою "Middle East Spectator".

Вони вийшли під грифом "цілком таємно" і вказують на те, що їх можуть бачити лише Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія.

"Вони описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному з документів, на якому зазначено, що він був складений Національним агентством геопросторової розвідки, йдеться про те, що плани передбачають переміщення Ізраїлем боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Тоді як в іншому документі йдеться про навчання ізраїльських військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які, як вважають, також є підготовкою до удару по Ірану. CNN не цитує безпосередньо документи і не показує їх.

Нагадаємо, у суботу, 19 жовтня, ізраїльські літаки скинули над південною частиною Сектора Гази листівки, на яких зображено мертвого лідера ХАМАСу Яхью Сінвара, з повідомленням про те, що “ХАМАС більше не правитиме Газою”.

Читайте також: