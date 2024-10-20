Москву атакував невідомий безпілотник

"Силами ППО Міноборони РФ" в Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву.

Про це у повідомленні у соцмережі заявив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Мовляв, фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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