Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Російська армія намагається рухатися вперед / Фото: Associated Press

Росіяни рухаються поблизу низки населених пунктів.

Мапу бойових дій на фронті оновили.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Повідомляється, що ворог просунувся в Кругляківці, Максимільянівці, біля Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселідівки, Воздвиженки, Желанного Другого та Зоряного.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що ворог безперервно проводить штурми у намаганні проникнути углиб Часового Яру. Крім того, противник накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві, щоби обійти місто з флангу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

Бійці 24 бригади вполювали окупантів, які хотіли прорватися вглиб міста Часів Яр

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація