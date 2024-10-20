Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновили.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Повідомляється, що ворог просунувся в Кругляківці, Максимільянівці, біля Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселідівки, Воздвиженки, Желанного Другого та Зоряного.

Нагадаємо, напередодні аналітики Deep State повідомили, що ворог безперервно проводить штурми у намаганні проникнути углиб Часового Яру. Крім того, противник накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві, щоби обійти місто з флангу.

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