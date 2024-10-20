Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карту боевых действий на фронте обновили.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Сообщается, что враг продвинулся в Кругляковке, Максимилианивке, возле Петропавловки, Временного Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желаемого Второго и Звездного.

Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Временного Яра. Кроме того, противник накапливает силы во Времен-Яровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.

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