Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Российская армия пытается двигаться вперед / Фото: Associated Press

Россияне двигаются вблизи ряда населенных пунктов.

Карту боевых действий на фронте обновили.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Сообщается, что враг продвинулся в Кругляковке, Максимилианивке, возле Петропавловки, Временного Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желаемого Второго и Звездного.

Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Временного Яра. Кроме того, противник накапливает силы во Времен-Яровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр

Бойцы 24 бригады охотились оккупантов, которые хотели прорваться вглубь города Часов Яр

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация