Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Россияне двигаются вблизи ряда населенных пунктов.
Карту боевых действий на фронте обновили.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Сообщается, что враг продвинулся в Кругляковке, Максимилианивке, возле Петропавловки, Временного Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желаемого Второго и Звездного.
Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Временного Яра. Кроме того, противник накапливает силы во Времен-Яровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.
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