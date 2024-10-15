Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в соцсетях.

Враг продвинулся у Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке.

Ранее в ВСУ рассказали о тактике россиян вблизи Временного Яра Там в последние несколько недель не было дня, чтобы россияне не пытались протиснуть линию обороны ВСУ.

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