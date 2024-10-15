Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.

Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.

Раніше у ЗСУ розповіли про тактику росіян поблизу Часового Яру Там впродовж останніх кількох тижнів не було дня, щоби росіяни не намагалися протиснути лінію оборони ЗСУ.

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