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Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Російські військові / росЗМІ

Ворог намагається наступати.

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах. 

Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.

Раніше у ЗСУ розповіли про тактику росіян поблизу Часового Яру Там впродовж останніх кількох тижнів не було дня, щоби росіяни не намагалися протиснути лінію оборони ЗСУ.

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