Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Ворог намагається наступати.
Аналітики оновили мапу бойових дій.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.
Ворог просунувся біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку.
Раніше у ЗСУ розповіли про тактику росіян поблизу Часового Яру Там впродовж останніх кількох тижнів не було дня, щоби росіяни не намагалися протиснути лінію оборони ЗСУ.
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