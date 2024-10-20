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В Харькове был слышен взрыв: первые подробности

В Харькове был слышен взрыв: первые подробности

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете КАБа / Фото: ТСН.ua

В Харькове было шумно.

В Харькове слышен взрыв, профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа.

Об этом сообщил в социальных сетях глава Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, пострадали ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.

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