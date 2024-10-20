В Харькове был слышен взрыв: первые подробности

В Харькове было шумно.
В Харькове слышен взрыв, профильные службы также выехали на обследование места прилета КАБа.
Об этом сообщил в социальных сетях глава Харькова Игорь Терехов.
По предварительной информации, пострадали ряд частных домов в Новобаварском районе. О пострадавших информация не поступала.
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