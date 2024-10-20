У Харкові було чутно вибух: перші подробиці

У Харкові було гучно.
У Харкові було чутно вибух, профільні служби також виїхали на обстеження місця прильоту КАБа.
Про це повідомив у соціальних мережах очільник Харкова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, постраждала низка приватних будинків у Новобаварському районі. Про постраждалих інформація не надходила.
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